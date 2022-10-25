Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине

«По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт. Они не должны даже думать о том, чтобы стрелять в нашу сторону», — пояснил Кадыров в аудио сообщении, которое он приложил в своем telegram-канале.