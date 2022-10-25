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30 минут назад

Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине

Ura.Ru

Боевые действия в ходе спецоперации проходят уже на российской территории, так как Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт. Они не должны даже думать о том, чтобы стрелять в нашу сторону», — пояснил Кадыров в аудио сообщении, которое он приложил в своем telegram-канале.

По его мнению, РФ должна предпринимать более серьезные шаги, а США и страны Запада мало что могут сделать. Также Кадыров подчеркнул, что за несколько дней только бойцы Чечни уничтожили более 50 единиц военной техники.

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Ранее Кадыров констатировал переход спецоперации на Украине в новую фазу. По его словам, после присоединения новых территорий к России спецоперация превратилась в войну. Кадыров также показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте, передает газета «Взгляд».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Политика,Рамзан Кадыров,
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