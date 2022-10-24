Баку направил России ноту протеста из-за «Большой игры»

Посольство Азербайджана в Москве направило МИД России ноту протеста из-за выпуска телепередачи «Большая игра» на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

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В посольстве выразили возмущение из-за «откровенных антиазербайджанских выпадов», с которыми, по мнению дипломатов, 20 и 21 октября в эфире телешоу выступали «российские политологи и эксперты армянского происхождения». Там также отметили, что гости шоу ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а показанная в эфире географическая карта республики была искажена.

В диппредставительстве заявили, что подобные действия «провоцируют реваншистские силы в армянском обществе» и «реанимируют оставшийся в прошлом конфликт».

«Азербайджанской стороной было настоятельно потребовано от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем», — добавили в посольстве.