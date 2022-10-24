Валуев рассказал о визите в военкомат

Парламентарий Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, в понедельник, 24 октября, заявил, что побывал в военкомате после того, как получил повестку. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Я в военкомате был. Это было уточнение данных», - пояснил Валуев.

По данным агентства, повестка пришла к депутату 15 сентября. Ему следовало явиться в военкомат с целью уточнения соответствующих сведений и внесения необходимых изменений в документы воинского учета.

Валуев уточнил позднее в одном из интервью, что не смог явиться по повестке в назначенное время по уважительным причинам.