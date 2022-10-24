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10 минут назад

Валуев рассказал о визите в военкомат

Илья Родин

Парламентарий Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, в понедельник, 24 октября, заявил, что побывал в военкомате после того, как получил повестку. Об этом пишет РИА «Новости».

Валуев рассказал о визите в военкомат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я в военкомате был. Это было уточнение данных», - пояснил Валуев.

По данным агентства, повестка пришла к депутату 15 сентября. Ему следовало явиться в военкомат с целью уточнения соответствующих сведений и внесения необходимых изменений в документы воинского учета.

Валуев уточнил позднее в одном из интервью, что не смог явиться по повестке в назначенное время по уважительным причинам.

Политик рассказал, что у него была запланирована рабочая поездка в Донбасс, кроме того, намечалось большое количество выездных заседаний. Депутат подчеркнул, что если в нем возникнет необходимость, то он пойдет служить Родине.

Политика,Николай Валуев,
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