Уточняется, что Суханова освободили от должности по его просьбе. Он отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста, курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса».

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — говорится в документе.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.