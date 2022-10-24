Мишустин назначил своих заместителей в "оборонном" координационном совете

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в "оборонном" координационном совете будет отвечать за поставку вооружений и имущества в войска, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на первом заседании новой структуры.
Мишустин, возглавивший совет, напомнил, что у него будет на этой должности два заместителя.
"Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, [за] вещевое имущество военнослужащих. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод", - пояснил глава кабмина.