В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
21 минуту назад

Мантуров в "оборонном" координационном совете будет отвечать за поставку вооружений

ТАСС

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в "оборонном" координационном совете будет отвечать за поставку вооружений и имущества в войска, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на первом заседании новой структуры.

Мишустин назначил своих заместителей в "оборонном" координационном совете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин, возглавивший совет, напомнил, что у него будет на этой должности два заместителя.

"Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, [за] вещевое имущество военнослужащих. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод", - пояснил глава кабмина.

Политика,Дмитрий Григоренко,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители