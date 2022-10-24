Угроза применения Киевом «грязной бомбы» — реальна, а верить в нее или нет — дело Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить», - сказал Песков.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, общаясь с коллегами из США, Франции и Турции, сообщил им о возможном применении Украиной «грязной бомбы». Речь идет о том, что Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» с маломощным ядерным зарядом.
Целью такой провокации является обвинение российской стороны в применении оружия массового поражения. Таким образом, Киев попытается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Работы по созданию такой «грязной бомбы» уже находятся на завершающей стадии.