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28 минут назад

Песков назвал угрозу применения Киевом «грязной бомбы» реальной

Елена Прошина

Угроза применения Киевом «грязной бомбы» — реальна, а верить в нее или нет — дело Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить», - сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, общаясь с коллегами из США, Франции и Турции, сообщил им о возможном применении Украиной «грязной бомбы». Речь идет о том, что Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» с маломощным ядерным зарядом.

Три страны отреагировали на предупреждения РФ по "грязной бомбе"

Целью такой провокации является обвинение российской стороны в применении оружия массового поражения. Таким образом, Киев попытается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Работы по созданию такой «грязной бомбы» уже находятся на завершающей стадии.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,
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