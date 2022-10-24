Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

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Ожидается, что в ходе трехстороннего саммита лидеры обсудят нормализацию отношений между государствами.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Армянские власти обратились за помощью к России.