В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
35 минут назад

Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию

Lenta.ruиещё 4

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что в ходе трехстороннего саммита лидеры обсудят нормализацию отношений между государствами.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Армянские власти обратились за помощью к России.

В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

Политика,Шарль Мишель,Мария Захарова,Ильхам Алиев,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители