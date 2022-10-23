Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

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В ходе беседы Шойгу довел до Лекорню возможность провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее о планах Украины применить «грязную бомбу» сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники за рубежом. По его данным, Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на территории Украины, надеясь запустить мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к стране.