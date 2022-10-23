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1 час назад

Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста

Майк Габриелян

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», - заявил Хуснуллин.

По его словам, сейчас подробно «отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки».

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В данный момент ремонтники завершают демонтаж обвалившихся пролетов. Работы ведутся над водой и под водой. Необходимые металлоконструкции «практически все уже на месте или скоро здесь будут».

Сейчас в две смены на мосту трудятся 400 человек, задействовано 40 единиц техники.

Ранее стало известно, что Крымский мост был спасен благодаря предусмотрительности инженеров.

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