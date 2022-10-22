Джабаров пригрозил США после размещения дивизии в Румынии

«Что им делать на расстоянии 10 тысяч километров от родных берегов? Зачем они туда идут? Представляете, если бы Россия разместила свою дивизию на Кубе или в Мексике. Какой бы шум тогда поднялся в Америке. Это провокация, нацеленная на то, чтобы потрепать нервы. Я думаю, что здравого ума хватит у американцев, чтобы не допускать подобные действия», — подчеркнул политик.