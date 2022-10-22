Медведев рассказал о международной повестке

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале ряд тезисов о текущей международной ситуации. Он рассказал о правах держав на защиту своих граждан, об основном принципе мирного сосуществования разных стран.

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Медведев подчеркнул, что для любой державы приоритетными являются защита граждан и государственной независимости. По его мнению, «защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания».

Такими основаниями, уточнил зампред Совбеза, являются террор и убийства граждан этой страны.

По его мнению, держава имеет право на использование военной силы, проведение полноценных военных операций, с тем, чтобы защитить своих граждан, предотвратить дальнейший геноцид по отношению к ним.

Медведев напомнил, что это отражено в Уставе ООН, следует из мировой практики. Соответственно, полностью применимо и к России.

Политик отметил, что Россия признает итоги Второй мировой войны. Но они приемлемы до тех пор, пока не противоречат коренным интересам государства. В частности, пока соседние страны, бывшие «частью Российской империи или Союза ССР, не вступают во враждебные военные блоки».

Мирное сосуществование разных держав вполне возможно и необходимо, пояснил Медведев. Вместе с тем, оно не может достигаться путем бесконечных уступок исторических земель и отказа от своих граждан.

Он отметил также, что ООН является единственным универсальным инструментом урегулирования конфликтов между государствами. Но этот инструмент не является идеальным.