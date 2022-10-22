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23 минуты назад

В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России

Lenta.ruиещё 1

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — заявил он.

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Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов.

«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны — Луганской и Донецкой народных республик, а так

Политика,Владимир Константинов,Владимир Путин,
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