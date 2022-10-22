В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
«Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — заявил он.
«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.
5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны — Луганской и Донецкой народных республик, а так