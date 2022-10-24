Власти РФ предложили ввести новую категорию освобождённых от мобилизации

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В связи с объявленной на территории России частичной мобилизацией законодатели обратились в правительство с просьбой предоставить официальную позицию кабмина на предложение о внесении изменений в законодательство, регулирующее процесс мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — говорится в обращении.

В настоящее время в ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» определены категории граждан, подпадающих под отсрочку от призыва по мобилизации. Среди них мужчины, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, имеющие трёх детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, федеральные законодатели и т. д.