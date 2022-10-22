Дипломат РФ призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне

Россия призывает ООН немедленно отреагировать на обстрел Антоновского моста в Херсоне со стороны Киева. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них — один журналист. Об этом заявил пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН, передает РИА Новости.

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Агентство сообщает, что Военные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Согласно информации Следственного Комитета РФ, для обстрела были использованы кассетные ракеты РСЗО HIMARS США с осколочными элементами.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов при этом выразил уверенность, что украинская сторона преследовала цель ликвидировать журналистов, чтобы «уничтожить тех, кто освещает ситуацию по Херсонской области». В результате обстрела погибли 4 человека, еще 13 получили ранения.