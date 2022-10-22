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23 минуты назад

Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне

Елена Прошина

Россия призывает ООН немедленно отреагировать на обстрел Антоновского моста в Херсоне со стороны Киева. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них — один журналист. Об этом заявил пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН, передает РИА Новости.

Дипломат РФ призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство сообщает, что Военные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Согласно информации Следственного Комитета РФ, для обстрела были использованы кассетные ракеты РСЗО HIMARS США с осколочными элементами.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов при этом выразил уверенность, что украинская сторона преследовала цель ликвидировать журналистов, чтобы «уничтожить тех, кто освещает ситуацию по Херсонской области». В результате обстрела погибли 4 человека, еще 13 получили ранения.

Стржижовский заявил, что Киев намеренно атаковал Антоновский мост в Херсоне в тот момент, когда сотрудники телерадиокомпании «Таврия» и члены их семей пытались эвакуироваться. Он подчеркнул, что ООН должны незамедлительно отреагировать на инцидент, как и другие профильные международные структуры и институты.

Политика,Кирилл Стремоусов,Федор Стржижовский,Следственный комитет,ООН,
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