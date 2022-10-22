Небензя раскритиковал Украину из-за Бучи

Украинская сторона так и не прислала России имена погибших в трагедии в Буче. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

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По его словам, Москва неоднократно напоминала Киеву о необходимости прислать список фамилий всех жертв инцидента в Буче в апреле, однако Украина так этого и не сделала. Небензя считает, что подобный факт демонстрирует отсутствие у руководства Киева реальных доказательств вины Российской Федерации.

«Киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов», — заявил он.

Небензя добавил, что западные государства делают вид, что никаких доказательств по этому происшествию предъявлять не требуется, достаточно поверить на слово представителям власти Киева.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается «развить» в Изюме «тот же сценарий, что и в Буче».

«По одному сценарию все развивается. Это вранье», — подчеркнул он и добавил, что российская сторона будет «отстаивать правду» в этой истории.