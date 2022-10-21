В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил ТАСС.
«Нет. В повестке нет», — сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли разговор Путина и Байдена после контакта глав оборонных ведомств США и России.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что публикации о том, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи американского и российского президентов на саммите G20, являются некорректными. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.
Издание Politico написало, что официальные лица Белого дома принимают меры для того, чтобы пути американского и российского лидеров на саммите не пересеклись в коридорах и даже на групповой фотографии. При этом уточнялось, что не исключена возможность присутствия Владимира Путина и Джо Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.