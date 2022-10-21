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2 часа назад

Аксенов ответил на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

Вечерняя Москваиещё 22

Русский язык на Украине не исчезнет, исчезнет сама Украина. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 21 октября.

Аксенов ответил на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, — сказал политик.

Соответствующее заявление Аксенов в Telegram-канале сделал в ответ на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что русский язык необходимо «полностью искоренить на Украине».

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, которые призывают к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, что предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

В сентябре Аксенов заявил, что единственный способ, который поможет завершить конфликт на Украине, — полная капитуляция киевских властей. Политик считает, что любую территорию, оставленную у Киева, будут стараться укреплять по стандартам НАТО и завозить туда вооружение, в том числе и ядерное.

Политика,Андрей Ермак,Алексей Данилов,Сергей Аксенов,НАТО,
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