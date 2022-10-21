Песков: Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе

«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», – подчеркнул представитель Кремля.