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36 минут назад

Песков: Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Попытки России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании, заявил президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия ведет весьма интенсивную работу по дипломатическим каналам с Швецией, ФРГ и Данией, но эта работа натыкается на стену нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет предана огласке и установлена, передает ТАСС.

«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами, это дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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