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17 минут назад

В постпредств РФ при ООН считают, что Запад установил цензуру в своем медиапространстве

ТАСС

Несколько западных стран, позиционирующих себя в качестве "развитых демократий", установил режим тотальной цензуры, в том числе в отношении неугодных российских СМИ, в своем медиапространстве. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

Постпред РФ при ООН: Запад установил цензуру в своем медиапространстве
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"При полном игнорировании своих международных обязательств в сфере защиты прав СМИ ряд стран, причисляющих себя к "развитым демократиям", установил тотальный режим цензуры своего медиапространства, устроив настоящую охоту на источники альтернативных точек зрения, - сказал он, выступая на заседании Четвертого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. - Также процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной".

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Помимо этого, российский дипломат указал, что в арсенал используемых Западом средств входят "прямые запреты и блокировка вещания, заморозка банковских счетов, запугивание, диффамация, давление со стороны спецслужб и уголовные преследования журналистов с реальными сроками заключения". "Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа", - резюмировал он.

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк. Позже в ФСБ проинформировали, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Политика,Дарья Дугина,Наталья Вовк,Федор Стржижовский,Генассамблея ООН,ФСБ,ООН,
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