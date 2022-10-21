Постпред РФ при ООН: Запад установил цензуру в своем медиапространстве

Несколько западных стран, позиционирующих себя в качестве "развитых демократий", установил режим тотальной цензуры, в том числе в отношении неугодных российских СМИ, в своем медиапространстве. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

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"При полном игнорировании своих международных обязательств в сфере защиты прав СМИ ряд стран, причисляющих себя к "развитым демократиям", установил тотальный режим цензуры своего медиапространства, устроив настоящую охоту на источники альтернативных точек зрения, - сказал он, выступая на заседании Четвертого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. - Также процветают двойные стандарты, когда к фактам неприкрытого террора в отношении "неформатных" журналистов так называемые продвинутые демократии проявляют вопиющее безразличие. Как, к примеру, в ситуации со зверским убийством украинскими спецслужбами российской публицистки Дарьи Дугиной".

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Помимо этого, российский дипломат указал, что в арсенал используемых Западом средств входят "прямые запреты и блокировка вещания, заморозка банковских счетов, запугивание, диффамация, давление со стороны спецслужб и уголовные преследования журналистов с реальными сроками заключения". "Запад выстроил вокруг своих обществ защитные информационные пузыри, наполненные однобоким и тенденциозным контентом, массовым производством которого заняты квазинезависимые медиа", - резюмировал он.