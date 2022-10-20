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13 минут назад

В Крыму допустили возможность изменения правил въезда и выезда

News.ru

В Крыму могут измениться правила въезда и выезда с полуострова, для проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни граждан, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что соответствующее решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации.

В Крыму допустили изменение правил въезда и выезда
Фото: News.ruNews.ru

Это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций. Все будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту, — сказал Аксенов.

Накануне советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что на полуострове не вводились ограничения на въезд и выезд после указа президента России Владимира Путина о среднем уровне реагирования. Он пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер.

19 октября Путин поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Мера касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Власти этих субъектов должны будут провести временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Политика,Олег Крючков,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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