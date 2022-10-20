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44 минуты назад

Мишустин заявил, что российские валютные резервы были украдены Западом

ТАССиещё 2

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сравнил с кражей заморозку Западом российских валютных резервов.

Мишустин обвинил Запад в краже российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", - сказал глава кабмина, выступая в четверг на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Ранее сообщалось, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Как отметил Мишустин, "декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада".

"О добросовестной конкуренции речи уже не идет - в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", - сказал премьер.

"Наших оппонентов не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны. И все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося зелеными технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии", - обратил внимание премьер-министр РФ.

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Мишустин подчеркнул, что "сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными".

"С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить сложно", - заключил глава кабмина.

Политика,Михаил Мишустин,
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