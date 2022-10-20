Мишустин обвинил Запад в краже российских активов

"Наших оппонентов не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны. И все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося зелеными технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии", - обратил внимание премьер-министр РФ.