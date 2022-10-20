Замглавы Минтранса Суханов может уйти в отставку

Замглавы Минтранса Александр Суханов, отвечающий за транспортную безопасность, включая Крымский мост, покинет свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

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По словам источника, близкого к Минтрансу, в ближайшее время Суханов уйдет в отставку. Замминистра транспорта курирует вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста. Причиной отставки стал взрыв 8 октября на Крымском мосту. Это подтвердил и другой источник, близкий к министерству, называя ту же причину.

Уточняется, что об отставке может быть объявлено уже до конца этой недели. Однако другой источник, утверждает, что все может «переиграться» или затянуться. В пресс-службе правительства пока не комментируют этот вопрос.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденные в результате взрыва пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. При этом он уточнил, что грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по мосту.