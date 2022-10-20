Замглавы Минтранса Суханов может уйти в отставку

Замглавы Минтранса Александр Суханов, отвечающий за транспортную безопасность, включая Крымский мост, покинет свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
По словам источника, близкого к Минтрансу, в ближайшее время Суханов уйдет в отставку. Замминистра транспорта курирует вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста. Причиной отставки стал взрыв 8 октября на Крымском мосту. Это подтвердил и другой источник, близкий к министерству, называя ту же причину.
Уточняется, что об отставке может быть объявлено уже до конца этой недели. Однако другой источник, утверждает, что все может «переиграться» или затянуться. В пресс-службе правительства пока не комментируют этот вопрос.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденные в результате взрыва пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. При этом он уточнил, что грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по мосту.
По его словам, левую автополосу уже укрепили, запустили двухполосное движение. Легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет.