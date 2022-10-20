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18 минут назад

Путин упразднил Ростуризм

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, упраздняющий Ростуризм. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин упразднил Ростуризм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Функции Ростуризма передадут Минэкономразвития. В указе подчеркивается, что агентство решили упразднить «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов власти».

Теперь Минэкономразвития будет формировать госполитику в сфере туризма и контролировать работу туроператоров и отельеров.

Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) был создан в ноябре 2004 года после преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С сентября 2018 года Ростуризм находится в ведении Минэкономразвития.

Политика,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,
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