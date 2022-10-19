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36 минут назад

Кадыров назвал долгожданным решение Путина о военном положении в ряде регионов

RT на русском

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал долгожданными решения президента России Владимира Путина о военном положении в ряде регионов, а также наделении глав субъектов дополнительными полномочиями.

«Отличные решения приняты сегодня Верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные!» — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, «даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли».

«Считаю так — рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдаёт приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку», — написал глава Чечни.

Он ещё раз подчеркнул, что поддерживает принятые решения.

Что означает введение режима среднего реагирования

Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Он также заявил, что главы всех российских регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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