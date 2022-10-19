Кадыров назвал долгожданным решение Путина о военном положении в ряде регионов

«Считаю так — рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдаёт приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку», — написал глава Чечни.