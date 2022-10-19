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1 час назад

Кремль прокомментировал возможность создания нового федерального округа

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания нового федерального округа в России. Его слова передает ТАСС.

Кремль прокомментировал возможность создания нового федерального округа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, на данный момент он не может сказать, какие решения по этому поводу будут приняты президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что в новых российских регионах «сейчас особенное положение», так как они интегрируются в правовое и экономическое поля России. «На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», — добавил он.

В конце сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из новых присоединенных к России регионов создадут федеральный округ. Кроме того, о том, что в России появится Крымский федеральный округ, писала газета «Ведомости».

Политика,Евгений Балицкий,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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