Кремль прокомментировал возможность создания нового федерального округа

По словам Пескова, на данный момент он не может сказать, какие решения по этому поводу будут приняты президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что в новых российских регионах «сейчас особенное положение», так как они интегрируются в правовое и экономическое поля России. «На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», — добавил он.