Глава СПЧ высказался об участии осужденных в боевых действиях

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что правом на защиту родины должны обладать и осужденные. Его слова приводит ТАСС.

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Комментируя новый законопроект об участии осужденных в боевых действиях, Фадеев подтвердил, что юридическую процедуру перехода отбывающих уголовное наказание на военную службу действительно следует урегулировать. Он считает, что если у человека появилось желание взять в руки оружие и пойти защищать страну, он должен получить такую возможность. «Защита родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — отметил глава Совета.

13 октября сенаторы Совета федерации представили законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешается участвовать в боевых действиях. В пояснительных материалах авторы документа отметили, что проявивших мужество и героизм осужденных следует помиловать.