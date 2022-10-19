В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
38 минут назад

Глава СПЧ высказался об участии осужденных в боевых действиях

Lenta.ruиещё 1

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что правом на защиту родины должны обладать и осужденные. Его слова приводит ТАСС.

Глава СПЧ высказался об участии осужденных в боевых действиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя новый законопроект об участии осужденных в боевых действиях, Фадеев подтвердил, что юридическую процедуру перехода отбывающих уголовное наказание на военную службу действительно следует урегулировать. Он считает, что если у человека появилось желание взять в руки оружие и пойти защищать страну, он должен получить такую возможность. «Защита родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — отметил глава Совета.

13 октября сенаторы Совета федерации представили законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешается участвовать в боевых действиях. В пояснительных материалах авторы документа отметили, что проявивших мужество и героизм осужденных следует помиловать.

Ранее стало известно, что 35-летний Станислав Богданов был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». До участия в боевых действиях он должен был провести в заключении 23 года за убийство судьи, десять из которых уже прошли.

Политика,Станислав Богданов,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,Совет Федерации,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители