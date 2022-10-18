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7 минут назад

Лавров заявил, что РФ нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе

ТАСС

Сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада не имеет смысла, российские дипломаты работают там в условиях, которые трудно назвать человеческими. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Лавров рассказал об условиях работы дипломатов РФ на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное - там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", - отметил Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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