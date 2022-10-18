Анонсировано заседание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, проведет заседание с Совбезом. Мероприятие анонсировали в Кремле, пишет «Интерфакс».

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Уточняется, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции. С докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — сообщила пресс-служба Кремля.