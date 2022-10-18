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59 минут назад

Анонсировано заседание Путина с Совбезом

Lenta.ruиещё 17

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, проведет заседание с Совбезом. Мероприятие анонсировали в Кремле, пишет «Интерфакс».

Анонсировано заседание Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции. С докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — сообщила пресс-служба Кремля.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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