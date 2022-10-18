Патриарх Кирилл объяснил украинцам, что значит «русский мир»

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл призвал украинских политиков не демонизировать «русский мир» и заявил, что в России это словосочетание употребляют по примеру Нестора-летописца. Об этом сообщает РБК.
По словам патриарха, «русский мир» не означает часть исторической Руси, соответствующий территории Российской Федерации.
«Мы употребляем это слово в том смысле, как употребил его Нестор-летописец, говоря о том, «откуда есть пошла русская земля». Не российская, не украинская, не белорусская, - «откуда пошла русская земля», - заявил глава РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к «духовной мобилизации». Это, по его мнению, поможет «полному примирению России и Украины».
Он подчеркивал, что и Россия, и Украина являются «единым пространством Русской православной церкви». Патриарх также призвал молиться о прекращении «междоусобной брани» и возвращении братских отношений «двух частей единой Руси».