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33 минуты назад

Песков: Взрывчатку на Крымский мост могли доставить морем

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из района Одессы, все детали сейчас устанавливают спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков предположил способ доставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли появится новые условия для продления зерновой сделки в связи с тем, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена на зерновозе. ответил, что есть информация о том, что она могла выйти из порта Одессы по морю, но все детали продолжают устанавливать спецслужбы и поэтому какие-то дополнительные заявления сделать нельзя, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению.

Политика,Крымский мост ЧП,Дмитрий Песков,
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