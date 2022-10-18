Песков предположил способ доставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту

Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли появится новые условия для продления зерновой сделки в связи с тем, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена на зерновозе. ответил, что есть информация о том, что она могла выйти из порта Одессы по морю, но все детали продолжают устанавливать спецслужбы и поэтому какие-то дополнительные заявления сделать нельзя, передает РИА «Новости».