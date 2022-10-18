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36 минут назад

СФ предложил показывать в России иностранные фильмы без согласия правообладателей

Алиса Селезнёва

Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил с инициативой разрешить российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Об этом со ссылкой на текст документа пишет ТАСС.

СФ предложил показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее западные компании отказались выдавать прокатные разрешения российским кинотеатрам на фоне ситуации на Украине. Так, в России официально не был показан фильм «Тор: Любовь и гром», главные роли в котором сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл и Тайка Вайтити. Мировая премьера картины состоялась 23 июня.

По мнению главы комитета Совфеда Андрея Кутепова, прекращение лицензирования фильмов для российских пользователей иностранными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».

«Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ», - констатировал Кутепов.

Сенаторы предлагают «разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения». При этом такие действия названы временной мерой и не будут распространяться на правоотношения с российскими правообладателями.

Также в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимо «утвердить правила о ставках вознаграждения, порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам (правообладателям)».

Вознаграждение правообладателям предлагается перечислять на счет уполномоченной организации, которая будет определена правительством России. Также в законопроекте предусмотрено наказание в виде штрафа за неисполнение обязанности по выплате вознаграждения в пользу правообладателей.

Политика,Общество,Андрей Кутепов,Кристиан Бэйл,Крис Хемсворт,Натали Портман,Walt Disney,Совет Федерации,Правительство РФ,
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