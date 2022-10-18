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1 час назад

России и США предрекли новый этап отношений на Аляске

Lenta.ruиещё 1

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров заявил, что начало нового этапа отношений России и США произойдет на Аляске. У стран могут появиться я совместные проекты, включая добычу углеводородов, сообщает РИА Новости.

России и США предрекли новый этап отношений на Аляске
Фото: UnsplashUnsplash

Историк объяснил, что Аляска служит важным элементом, где Россия и США могут организовать совместную добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он допустил возобновление диалога стран, «как было в начале XIX века». Кроме того, на Аляске сохраняется ряд традиций бывшей Российской империи и множество православных храмов.

«Поэтому очень большой потенциал у Аляски. И среди ученых мы развиваем связи по ряду вопросов, касающихся Аляски. Надеюсь, эта территория будет использована для восстановления отношений между РФ и США на новом этапе. Ведь это единственная территория, которая имеет общую границу, и может быть использована для создания положительного имиджа», — предрек эксперт.

Ранее в России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет. Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко среди главных убытков России назвал утрату природных ресурсов и отсутствие контроля над Беринговым проливом.

«И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны», — отметил он.

Политика,Петр Самойленко,Александр Петров,РАН,
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