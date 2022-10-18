России и США предрекли новый этап отношений на Аляске

«Поэтому очень большой потенциал у Аляски. И среди ученых мы развиваем связи по ряду вопросов, касающихся Аляски. Надеюсь, эта территория будет использована для восстановления отношений между РФ и США на новом этапе. Ведь это единственная территория, которая имеет общую границу, и может быть использована для создания положительного имиджа», — предрек эксперт.