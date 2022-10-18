Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей для физических лиц. Такие цифры назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спикер отметил, что в ранее запущенном им опросе по данной теме приняли участие свыше 1 миллиона 680 тысяч человек, большинство россиян поддержали необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Володин пояснил, что 27 октября нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Основные положения документа — в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещается: пропаганда ЛГБТ,пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола», — перечислил он.

По словам Володина, штрафы для юридических лиц могут достигать до 10 миллионов рублей.

Ранее на парламентских чтениях в Госдуме глава СПЧ Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не ограничивает на свободу слова.