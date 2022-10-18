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14 минут назад

Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ

Lenta.ru

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей для физических лиц. Такие цифры назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер отметил, что в ранее запущенном им опросе по данной теме приняли участие свыше 1 миллиона 680 тысяч человек, большинство россиян поддержали необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Володин пояснил, что 27 октября нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Основные положения документа — в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещается: пропаганда ЛГБТ,пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола», — перечислил он.

По словам Володина, штрафы для юридических лиц могут достигать до 10 миллионов рублей.

Ранее на парламентских чтениях в Госдуме глава СПЧ Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не ограничивает на свободу слова.

13 октября глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Политика,Валерий Фадеев,Александр Хинштейн,Вячеслав Володин,Совет по правам человека,Госдума,
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