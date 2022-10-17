Хинштейн нашел примеры пропаганды ЛГБТ и педофилии в "Свинке Пеппе"

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн на парламентских слушаниях в Госдуме по законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии привел ее примеры в мультфильмах «Свинка Пеппа» и «Южный парк». Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента.

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Хинштейн в ходе своего выступления на трех примерах показал, «какая идет пропаганда в отношении нашего общества». Среди них — фильм и книга «Назови меня своим именем», в которых рассказана история любви между 17-летним мальчиком и 24-летним аспирантом, мультфильм «Южный парк», где, по словам депутата «появляется школьный повар-педофил». Хинштейн добавил, что в одной из серии мультфильма «Свинка Пеппа» белая медведица рисует портрет семьи с двумя мамами.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты не собираются криминализовать ЛГБТ как явление, а хотят запретить именно пропаганду. Также под запрет, по его словам, не попадет роман Владимира Набокова «Лолита», так как «ни один разумный человек, прочитав книгу, не захочет повторить судьбу ее героев».