Хинштейн нашел примеры пропаганды ЛГБТ и педофилии в "Свинке Пеппе"

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн на парламентских слушаниях в Госдуме по законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии привел ее примеры в мультфильмах «Свинка Пеппа» и «Южный парк». Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента.
Хинштейн в ходе своего выступления на трех примерах показал, «какая идет пропаганда в отношении нашего общества». Среди них — фильм и книга «Назови меня своим именем», в которых рассказана история любви между 17-летним мальчиком и 24-летним аспирантом, мультфильм «Южный парк», где, по словам депутата «появляется школьный повар-педофил». Хинштейн добавил, что в одной из серии мультфильма «Свинка Пеппа» белая медведица рисует портрет семьи с двумя мамами.
Парламентарий подчеркнул, что депутаты не собираются криминализовать ЛГБТ как явление, а хотят запретить именно пропаганду. Также под запрет, по его словам, не попадет роман Владимира Набокова «Лолита», так как «ни один разумный человек, прочитав книгу, не захочет повторить судьбу ее героев».
Ранее сообщалось, что в детском мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появились ЛГБТ-персонажи.