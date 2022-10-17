Медведев предостерег Израиль от "опрометчивого шага"

Поставки Израилем оружия киевскому режиму могут разрушить отношения с Россией, став весьма опрометчивым шагом. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», - предупредил он.
Он также напомнил, что на Украине сейчас героями провозглашены сотрудничавшие с властями Третьего Рейха Степан Бандера и Роман Шухевич, причастные к массовым убийствам поляков и евреев.
«Если поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…», - констатировал он.
В МИД Израиля ранее заверили, что страна не станет «объездной дорогой» для обхода Россией санкций. В министерстве заявили, что Израиль осуждает действия Москвы. Однако в настоящий момент израильские власти сохраняют нейтралитет и предоставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь.
При этом 16 октября стало известно, что министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал начать оказывать Украине такую же военную помощь, «которую ей оказывают США и НАТО».