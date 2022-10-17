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Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Киеву

Мария Иванова

Поставки Израилем оружия киевскому режиму могут разрушить отношения с Россией, став весьма опрометчивым шагом. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев предостерег Израиль от "опрометчивого шага"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», - предупредил он.

Он также напомнил, что на Украине сейчас героями провозглашены сотрудничавшие с властями Третьего Рейха Степан Бандера и Роман Шухевич, причастные к массовым убийствам поляков и евреев.

«Если поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…», - констатировал он.

В МИД Израиля ранее заверили, что страна не станет «объездной дорогой» для обхода Россией санкций. В министерстве заявили, что Израиль осуждает действия Москвы. Однако в настоящий момент израильские власти сохраняют нейтралитет и предоставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь.

При этом 16 октября стало известно, что министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал начать оказывать Украине такую же военную помощь, «которую ей оказывают США и НАТО».

Политика,Армия,Степан Бандера,Роман Шухевич,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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