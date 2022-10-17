Определен список россиян, которых призовут по мобилизации в первую очередь

Граждане, которые проходят военную службу в Росгвардии, МЧС и ФСБ будут в первоочередном порядке призываться на службу по частичной мобилизации. Данный законопроект разработали депутаты Госдумы от партии «Справедливой России — За правду».

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«Среди таких категорий — граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета. <…> Другая категория — граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ», — поясняет РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся у них копию документа законопроекта.

Кроме того, отменяется отсрочка сенаторов РФ и депутатов Госудумы.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной думы могут лишиться брони от частичной мобилизации, сообщает LIFE. По словам президента РФ Владимира Путина, 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи.