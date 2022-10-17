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6 минут назад

Депутаты Госдумы определили список россиян, которых должны призывать по мобилизации в первую очередь

Ura.Ru

Граждане, которые проходят военную службу в Росгвардии, МЧС и ФСБ будут в первоочередном порядке призываться на службу по частичной мобилизации. Данный законопроект разработали депутаты Госдумы от партии «Справедливой России — За правду».

Определен список россиян, которых призовут по мобилизации в первую очередь
Фото: ТАССТАСС

«Среди таких категорий — граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета. <…> Другая категория — граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ», — поясняет РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся у них копию документа законопроекта.

Кроме того, отменяется отсрочка сенаторов РФ и депутатов Госудумы.

Спецоперация повлияла на ротацию губернаторов в России

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной думы могут лишиться брони от частичной мобилизации, сообщает LIFE. По словам президента РФ Владимира Путина, 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, мероприятия по частичной мобилизации будут завершены через две недели. Его же слова повторил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет Nation news.

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