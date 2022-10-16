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16 минут назад

Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает телеканал «Россия».

Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России», — говорится в сообщении. Информации о точной дате проведения совещания, а также о теме в настоящий момент нет.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось в понедельник, 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.

Он также попросил главу министерства обороны Сергея Шойгу доложить на заседании Совета безопасности о результатах ударов.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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