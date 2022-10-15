Медведев ответил Макрону на слова о действиях России по Карабаху

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по-французски пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за слова об Армении и колониальное прошлое.
Поводом стало недавнее выступление французского лидера на ТВ. Телеведущие упрекнули его в том, что «Франция бросила Армению на произвол судьбы».
В ответ Макрон обвинил Россию в том, что она «нагнетает обстановку» на армяно-азербайджанской границе с целью «дестабилизации ситуации» на Кавказе и за его пределами.
Медведев написал, что данное заявление – хамское и неприемлемое и отражает «подобострастное атлантическое восприятие действительности».
«Тут расчёт на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным. Давайте, однако, вспомним, как в течение больше чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях», - предложил Медведев.
По его словам, с конца 1960-х годов Франция пролила «реки крови» в Мали, Руанде, Конго, Алжире. Сам Макрон просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции.
«За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За всё то «разделяй и властвуй» в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов», - заявил Медведев.
«C'est une honte, Monsieur le Président!»( Это позор, господин президент!) - добавил зампред, обвинив Париж в «отвратительном колониальном прошлом» и «очевидном проамериканском настоящем».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил нынешнее руководство Франции в том, что оно «перечеркнуло» историю дружественных отношений между странами.