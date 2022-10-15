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21 минуту назад

Путин направил телеграмму Эрдогану в связи с аварией на шахте в Турции

Илья Родин

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В ней он выразил соболезнования коллеге в связи с взрывом на шахте, в результате которого погибли 40 горняков. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин обратился к Эрдогану после ЧП на турецкой шахте
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что взрыв на угольной шахте в Бартыне произошел 14 октября. Предварительной причиной аварии стал взрыв метана. В шахте находились 110 человек, 40 из них погибли.

Владимир Путин принес глубокие соболезнования Эрдогану, попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В настоящее время президент Турции находится на севере страны, в провинции Бартын. Он знакомится с работой сотрудников мобильного координационного центра, созданного в районе аварийной шахты, сообщает агентство Анадолу.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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