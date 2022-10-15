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55 минут назад

Британцы вступились за Путина

Свободная пресса

В Британии читатели издания Daily Mail не согласились с мнением автора статьи, утверждающего, что "Путин пытается заморозить людей по всей Европе".

Британцы вступились за Путина
Фото: ТАССТАСС

"Путин никого не замораживает. Наши (европейские. – Авт.) делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?" – отметил один из комментаторов материала.

"Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", - поддержал предыдущего пользователя Bonmatin.

"Байден потерял поддержку Ближнего Востока. Джо – национальная катастрофа", - констатировал newstruth.

"Он (Путин. – Авт.) не пытается заморозить Европу. Европа заморозила себя", - резюмировал Romboid.

Ранее "СП" писала, что министр финансов Великобритании Квази Квартенг был отправлен в отставку с должности, которую занимал всего 38 дней. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в соцсети.

Политика,Владимир Путин,
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