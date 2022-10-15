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8 минут назад

Грушко: НАТО уже потерпела поражение на Украине в связи с крахом проекта "анти-России"

ТАССиещё 9

Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в "анти-Россию". Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко: НАТО уже потерпела поражение на Украине
Фото: ТАССТАСС

"НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию". Хочу сказать, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, мы говорили, что это решение закладывает мину замедленного действия в основу европейской безопасности, и, если это решение не будет пересмотрено, то рано или поздно она взорвется", - сказал Грушко.

По его словам, НАТО в украинском кризисе продолжает линию на эскалацию и поднимает ставки. Он считает, что НАТО могла бы не допустить конфликт на Украине, но альянс подталкивал Киев к эскалации и демонизировал Москву.

Грушко также заявил, что никто не знает о победах НАТО, но все знают результаты военных интервенций альянса.

«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

В преддверии заседания министров обороны стран альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО, отметив, что такого исхода альянс допустить не должен.

Политика,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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