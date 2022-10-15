Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в "анти-Россию". Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию". Хочу сказать, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, мы говорили, что это решение закладывает мину замедленного действия в основу европейской безопасности, и, если это решение не будет пересмотрено, то рано или поздно она взорвется", - сказал Грушко.
По его словам, НАТО в украинском кризисе продолжает линию на эскалацию и поднимает ставки. Он считает, что НАТО могла бы не допустить конфликт на Украине, но альянс подталкивал Киев к эскалации и демонизировал Москву.
Грушко также заявил, что никто не знает о победах НАТО, но все знают результаты военных интервенций альянса.
В преддверии заседания министров обороны стран альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО, отметив, что такого исхода альянс допустить не должен.