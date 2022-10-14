Депутат предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных

«Оценку этому посту пусть даёт каждый. Моё же мнение, что так надо относиться, может быть, жёстко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то. Я сказал о том, что прочитал в интернете такой пост. И сказал о том, что к чиновникам нужно жестко относиться, а не к офицерам», — сказал он.