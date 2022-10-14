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1 час назад

Депутат Госдумы предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных на фронте

Говорит Москваиещё 1

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в посте во «ВКонтакте» осудил поспешную отправку военнослужащих в зону боевых действий.

Депутат предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

Так он отреагировал на новость о смерти пяти резервистов из Челябинской области.

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобождённые территории для их защиты, а не на передовую. После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского «авось»? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал Морозов.

Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО

Позже депутат прокомментировал своё высказывание «Газете.Ru». Он пояснил, что под «расстрелом» подразумевал принятие жёстких мер касательно чиновников.

«Оценку этому посту пусть даёт каждый. Моё же мнение, что так надо относиться, может быть, жёстко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то. Я сказал о том, что прочитал в интернете такой пост. И сказал о том, что к чиновникам нужно жестко относиться, а не к офицерам», — сказал он.

Накануне власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых мобилизованных. Их семьям будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей, заявили в пресс-службе правительства региона.

Политика,Сергей Морозов,Госдума,
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