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17 минут назад

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы и борьбы с нацизмом

RT на русскомиещё 12

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом.

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы и борьбы с нацизмом
Фото: риа новостириа новости

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Путина, проводимые в рамках этого года мероприятия позволят послать чёткий сигнал, а также это позволит сплотиться в вопросе сохранения исторической правды в борьбе с нацизмом.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить Россию.

10 октября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна завершить демонтаж нацистского политического режима Украины.

Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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