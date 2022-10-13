Кадыров назначил сына Чайки своим советником

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своим советником сына экс-генпрокурора Юрия Чайки — бизнесмена Артема Чайку.
Об этом чеченский лидер лично сообщил у себя в Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что Чайка станет его советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Он должен будет координировать и принимать непосредственное участие в деятельности общественных организаций Чечни в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.
До этого Чайка занимал пост полпреда президента в Северо-Кавказком федеральном округе и советника губернатора Московской области по культуре, спорту, туризму и молодежной политике.