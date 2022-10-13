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59 минут назад

Кадыров назначил сына Чайки своим советником

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своим советником сына экс-генпрокурора Юрия Чайки — бизнесмена Артема Чайку.

Кадыров назначил сына Чайки своим советником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом чеченский лидер лично сообщил у себя в Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что Чайка станет его советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Он должен будет координировать и принимать непосредственное участие в деятельности общественных организаций Чечни в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.

До этого Чайка занимал пост полпреда президента в Северо-Кавказком федеральном округе и советника губернатора Московской области по культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

Политика,Артем Чайка,Юрий Чайка,Рамзан Кадыров,
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