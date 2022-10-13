Кадыров назначил сына Чайки своим советником

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Об этом чеченский лидер лично сообщил у себя в Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что Чайка станет его советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Он должен будет координировать и принимать непосредственное участие в деятельности общественных организаций Чечни в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.