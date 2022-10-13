В Кремле сообщили о разговоре Путина и Эрдогана тет-а-тет

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Сегодня российский и турецкий лидеры провели встречу в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры без присутствия делегаций.

«Достаточно долго говорили тет-а-тет», - пояснил Песков.

При этом, по его словам, тема российско-украинского урегулирования на встрече не обсуждалась.