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54 минуты назад

В Кремле сообщили о разговоре Путина и Эрдогана тет-а-тет

Алиса Селезнёва

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали наедине, с глазу на глаз. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле сообщили о разговоре Путина и Эрдогана тет-а-тет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня российский и турецкий лидеры провели встречу в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры без присутствия делегаций.

«Достаточно долго говорили тет-а-тет», - пояснил Песков.

При этом, по его словам, тема российско-украинского урегулирования на встрече не обсуждалась.

Ранее глава Турции отмечал, что стремится организовать личную встречу Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Реджеп Тайип Эрдоган также выражал сожаление по поводу того, что ситуация «дошла до этой точки».

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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