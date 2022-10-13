В Кремле сообщили о разговоре Путина и Эрдогана тет-а-тет

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали наедине, с глазу на глаз. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Сегодня российский и турецкий лидеры провели встречу в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры без присутствия делегаций.
«Достаточно долго говорили тет-а-тет», - пояснил Песков.
При этом, по его словам, тема российско-украинского урегулирования на встрече не обсуждалась.
Ранее глава Турции отмечал, что стремится организовать личную встречу Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Реджеп Тайип Эрдоган также выражал сожаление по поводу того, что ситуация «дошла до этой точки».