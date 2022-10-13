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16 минут назад

Медведев: начата работа по созданию в новых регионах РФ полноценных структур госвласти

Газета.Ruиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уже начата работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев рассказал о создании в новых регионах РФ структур госвласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что в настоящее время одной из важнейших задач является создание в новых российских регионах полноценных и работоспособных структур государственной власти.

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства», — написал бывший президент РФ.

По его словам, вертикаль власти в данных регионах «предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки».

«В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата», — отметил Медведев.

Он добавил, что эту работу осуществлять «системно, создавая там эффективный государственный механизм».

Ранее стало известно, что МЧС России планирует создать подразделения ведомства в четырех новых регионах России.

Государственная дума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых ее субъектов. Все четыре документа депутаты Госдумы поддержали единогласно.

Парламентарии одобрили вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Политика,Дмитрий Медведев,МЧС России,Госдума,Совет безопасности РФ,
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