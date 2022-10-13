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1 час назад

Путин указал на формирование новых центров силы в Азии

ТАСС

Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал он.

Российский лидер обратил внимание, что азиатские страны являются локомотивом мирового экономического роста.

"Здесь динамично, с хорошей отдачей действуют такие интеграционные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз", - перечислил он.

Во всех этих процессах, продолжил Путин, активно участвует и Россия.

"Мы выступаем за развитие и процветание Азии, создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - заверил президент РФ.

Он напомнил, что именно Москва стояла у истоков создания Делового совета СВМДА, по линии которого за прошедшие годы "проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики".

"И, конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН", - подытожил Путин.

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