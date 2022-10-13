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24 минуты назад

В СБ России предрекли эскалацию до Третьей мировой войны при вступлении Украины в НАТО

Газета.Ruиещё 4

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов заявил в интервью ТАСС, что прием Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной. Он отметил, что заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО – пропагандистский ход.

СБ России: Третья мировая война начнется при одном условии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны", - сказал Венедиктов.

По его словам "самоубийственность этого шага" понимают и в Североатлантическом альянсе, потому в ряде европейских держав без восторга отнеслись к желанию Украины скорее вступить в НАТО и подобрали для этого контраргументы: несоответствие стандартам организации и наличие территориальных споров.

"Риски высоки": В Белом доме предрекли вступление НАТО в конфликт на Украине

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Спустя две недели министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.

Политика,Армия,Александр Венедиктов,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,Совет безопасности РФ,
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