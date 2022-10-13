Макрон обратился к Путину

Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу France 2 о намерении продолжать телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает news.ru.

Французский президент также призвал российского лидера вернуться за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт вокруг Украины.

«Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — заявил Макрон.

Как отметил глава Франции, последний разговор с президентом РФ состоялся несколько недель назад. Стороны общались около двух часов, обсудив отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Макрон считает, ему удалось убедить Путина в необходимости отправки подобной миссии. Также президент Франции призвал российского коллегу вернуться за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что Париж не хочет новой мировой войны.