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1 час назад

Макрон обратился к Путину

Елена Прошина

Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу France 2 о намерении продолжать телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает news.ru.

Макрон обратился к Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Французский президент также призвал российского лидера вернуться за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт вокруг Украины.

«Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — заявил Макрон.

Как отметил глава Франции, последний разговор с президентом РФ состоялся несколько недель назад. Стороны общались около двух часов, обсудив отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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Макрон считает, ему удалось убедить Путина в необходимости отправки подобной миссии. Также президент Франции призвал российского коллегу вернуться за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что Париж не хочет новой мировой войны.

Тем временем, лидер Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с Владимиром Путиным. Президент США назвал его действия «жестокими». Он отметил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая получила тюремный срок в России.

Политика,Эммануэль Макрон,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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