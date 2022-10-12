В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому не зарекаться и не давать невыполнимых обещаний. Об этом пишет РИА «Новости»

Отмечается, что ранее Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он подписал указ о запрете ведения диалога с Москвой до тех пор, пока Путин является главой РФ.

Ушаков подчеркнул, что когда слышит про отказ украинского лидера от общения с президентом России, то сразу же вспоминает сакраментальную фразу «никогда не говори никогда».